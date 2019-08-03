ولد الغزواني يكلّف مهندس معادن بتشكيل الحكومة.. فمن هو الوزير الأول الموريتاني الجديد؟

عيّن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، مساء اليوم السبت، الوزير السابق المهندس، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، في منصب الوزير الأول، وكلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء تعيين ولد الشيخ سيديا، مباشرة بعد استقالة الحكومة التي قدمها الوزير الأول السابق، أحمد سالم ولد البشير، مساء اليوم للرئيس.

وفي أول تصريح له بعد تعيينه، قال الوزير الأول الجديد، إنّ الرئيس كلفه ”بتشكيل حكومة تتميز بالكفاءة العالية، مراعاة منه لجسامة التحديات ونبل الأهداف“.

وأضاف، أنّه“سيشرع بتجسيد رؤية الرئيس، وبرنامجه الانتخابي، المتكامل الذي يسعى إلى تحقيق تطلعات جميع فئات الشعب“.

يذكر أن رئيس الحكومة الجديد، عمل خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، مديرًا لحملة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بكيهيدي عاصمة ولاية كوركول، وهي إحدى ولايات الضفة في الجنوب الموريتاني.

ويعتبر الوزير الأول الجديد، مهندس مناجم تخرج من مدرسة المهندسين في باريس، وسبق له أن عمل في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم ”سنيم“، أكبر الشركات الحكومية المشغلة في موريتانيا، وسبق له أن تولّى كذلك تطوير برنامج التخطيط المنجمي الخاص بالشركة، كما عمل مؤخرًا في منطقة نواديبو الحرة.

وسبق لولد الشيخ سيديا، أن شغل عدة مناصب وزارية في حكومة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مأموريته الأولى، حيث تقلد حقائب: الإسكان والعمران، والاستصلاح الترابي، والتكوين المهني، وتقنيات الإعلام والاتصال، ويعتبر إحدى الشخصيات التكنوقراطية في البلاد.