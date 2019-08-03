الحكومة الموريتانية تُقدم استقالتها للرئيس الجديد

قدم الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير، مساء اليوم السبت، استقالة حكومته للرئيس الجديد محمد ولد الغزواني، الذي تسلم السلطة يوم الخميس الماضي.

وبعد استقالة الحكومة، التي تم تعيينها بعيد الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي، من المنتظر أن يسمي الرئيس وزيرًا أول جديدًا، يكلف بتشكيل الحكومة.

ويتطلع الشارع الموريتاني بشكل كبير إلى معرفة اسم رئيس الحكومة الجديد، حيثُ ثارت تكهنات كثيرة حوله، لكن الرئيس الجديد ذا الخلفية العسكرية، لا يزال يحيط قضية الحكومة بكثير من السرية.