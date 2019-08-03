الانتخابات التونسية.. وزير الدفاع يجري فحوص الترشح الطبية

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أجرى وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي اليوم السبت فحوصًا طبّية بالمستشفى العسكري في العاصمة تونس، استعدادًا لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. وأفاد مصدر مقرّب من الزبيدي لـ“إرم نيوز“، أنّ وزير الدفاع أجرى الفحوص الطبية للترشح قريبًا، بعد أن تمكّن من جمع تزكية أكثر من عشر نواب من البرلمان. ومنذ إعلان وفاة الرئيس الرّاحل الباجي…