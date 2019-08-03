استهداف مطار معيتيقة الليبي بقذائف هاون

أعلنت سلطات مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، ظهر اليوم السبت، تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار لأجل غير معلوم.

ووفقًا لمصدر أمني من داخل المطار، تحدث لـ ”إرم نيوز“، فإن المطار تعرض ظهر اليوم لهجوم بقذائف هاون من مسافة غير بعيدة.

وأشار المصدر إلى ”أن حوالي 6 قذائف طالت عدة أجزاء من المطار، غير أنها لم تصب أي أشخاص أو مواقع حيوية“، مضيفًا بأن مصدر ومكان هذه القذائف لم يُحددا بعد.

كما بين المصدر أن ”إدارة المطار أوقفت على الفور أي رحلات من وإلى المطار“.

يذكر أن مطار معيتيقة أصبح هدفًا لعدة قذائف أغلبها عن طريق القصف الخاطئ من ميليشيات قريبة من المطار، وأخرى متعمدة من بعض الميليشيات التي تطالب بإطلاق سجناء إرهابيين موجودين بسجن قوة الردع التابعة للقيادي عبدالرؤوف كارة.