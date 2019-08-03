بينهم مورو والعريض.. ”النهضة“ تطرح أسماء للترشح لانتخابات الرئاسة في تونس

طرحت حركة ”النهضة“ التونسية، اليوم السبت، عدة أسماء للترشح لانتخابات الرئاسة في حال تخلّى رئيسها راشد الغنوشي عن حقه الطبيعي الذي يضمنه له القانون في الترشح.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية لرئيس مجلس شورى الحركة، عبدالكريم الهاروني، سبقت الاجتماع المنعقد في مدينة الحمامات شرقي البلاد.

وقال الهاروني إنه ”في حال تخلّى الغنوشي عن حقه الطبيعي الذي يضمنه له القانون في الترشح للانتخابات الرئاسية، فإن الحركة تطرح عدة أسماء“، مضيفًا أن ”اجتماع المجلس اليوم بمدينة الحمامات سيحسم الأمر نهائيًا في مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، وما إذا كان المرشح سيكون من داخل النهضة أو من خارجها“.

وذكر أن ”من بين الأسماء، علي العريض نائب رئيس الحركة، وعبدالفتاح مورو رئيس البرلمان، والقيادي عبداللطيف المكي، ورئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني“.

وسبق أن أعلنت ”النهضة“ في يونيو/حزيران الماضي أن الغنوشي مرشحها الحالي للانتخابات الرئاسيّة، بمقتضى النظام الداخلي للحركة.

وتابع الهاروني أنّه ”في حال اختارت الحركة دعم مرشح من خارجها فإنها لن تكون محايدة في اختيارها وستزكي الشخصية الأقرب إلى مبادئ وأهداف الثورة والديمقراطية، وستكون منحازة للشخصية القادرة على تجميع التونسيين واحترام الدستور والتوافق مع حركة النهضة“، موضحًا أن ”اختيار النهضة لشخصية من الخارج لن يكون بالمجاملات والعلاقات الشخصية بل بطريقة موضوعية، وأنّ الحركة ستتابع المترشحين وتختار الأنسب منهم باعتبار أن الترشحات لم تكتمل بعد“.

وينعقد في الوقت الحالي اجتماع مجلس شورى النهضة في دورته الثلاثين، للنقاش والحسم في الشخصية التي سترشحها الحركة للانتخابات الرّئاسية.