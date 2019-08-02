إنقاذ 75 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

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أنقذت وحدات من خفر السواحل التابعة للبحرية الليبية، اليوم الجمعة، 75 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 3 نساء، غربي البلاد. وأشار مكتب الإعلام التابع للقوات البحرية الليبية إلى أنّ دورية تابعة لحرس السواحل (القطاع الغربي) أنقذت، الجمعة، 75 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي شمال منطقة فروة (9 كيلومترات غرب مدينة زلطن). وأضاف أن…