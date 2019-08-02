قيادي سابق في ”النهضة“ يطالب الغنوشي والمرزوقي بمغادرة المشهد السياسي التونسي

نصح حاتم بولبيار القيادي السابق في مجلس شورى حركة النهضة، بعض الشخصيات بمغادرة المشهد السياسي طوعًا بدل أن يتم رفع شعار ”ارحل“ في وجوههم.

واعتبر حاتم بولبيار، في تصريحات لإذاعة محلية، أن وجود راشد الغنوشي والمنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر في الساحة السياسية أصبح غير مرغوب فيه، قائلًا: ”بارك الله فيهم على ما قدّموا.. ولكن وقتهم انتهى.. ويجب أن يفهموا أن عليهم مغادرة الطاولة عند أفول الحب.. والحب الذي بينهم وبين الشعب ولّى“.

وأضاف أن ”الدّولة بحاجة إلى أشخاص من ذوي الكفاءات والخبرات العالية ومن لهم نظرة جديدة في إدارة الحكم“.

وقال بولبيار إن ”تونس لا يمكن أن يحكمها إلاّ أشخاص نجحوا في مسيرتهم المهنية.. والذين في الحكم اليوم غير قادرين على اتّخاذ قرارات حازمة“.

يذكر، أن راشد الغنوشي قدم ترشحه للانتخابات التشريعية على رأس قائمة تونس1 الأسبوع الماضي وذلك بعد عدم التوافق بشأنه للترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في حين من المنتظر أن يتمّ خلال الساعات القادمة ترشيح مصطفى بن جعفر والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي لخوض السباق الرئاسي.

يذكر، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فتحت اليوم 2 آب/أغسطس الجاري، باب تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ، والتي ستتم في الـ 15 أيلول/سبتمبر المقبل.