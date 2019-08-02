ماذا ينتظر التونسيون من رئيسهم المقبل؟ (فيديو إرم)

بدأت في تونس اليوم الجمعة، فترة قبول الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى قبل موعدها، إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وتستمر لمدة 8 أيام، بينما تتسابق الأحزاب السياسية للكشف عن مرشحيها.

ورصد موقع ”إرم نيوز“، في تقرير مصور تطلعات التونسيين من رئيس بلادهم المقبل، ورسائلهم إلى المترشحين للانتخابات التشريعية.

ويأمل بعض التونسيين ”أن يحمل الرئيس المقبل نفس خصال الرئيس الراحل السبسي من خلال عمله على تجميع التونسيين ونبذ التفرقة وحماية الحقوق والحريات“.

وقال تونسيون، تحدثوا لـ ”إرم نيوز“، إن الرئيس المقبل ”يجب أن يكون صادقًا ونزيهًا ومخلصًا في حبه للوطن والشعب، وأن يعمل على لمّ شمل التونسيين وأن يولي اهتمامًا كبيرًا للشباب ويرعى العائلات الفقيرة“.

وطالب متحدثون أعضاء البرلمان المقبل بضرورة الاهتمام بالوضع الاقتصادي للبلاد، والعمل الميداني للتقرب من المواطنين ومعرفة مشاكلهم وإيجاد حلول جذرية لها.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن جدولة الانتخابات التي ستجرى يوم 15 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، بينما يتطلع التونسيون إلى انتخاب رئيس قادر على إدارة البلاد في أوقاتها الصعبة.