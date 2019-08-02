مقاتلات الجيش الليبي تستهدف تجمعًا للميليشيات شرق مصراتة

استهدف سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، صباح اليوم الجمعة، تجمعًا لميليشيات حكومة الوفاق في منطقة السدادة، القريبة من مدينة بني وليد شرق مصراتة.

وأفاد مصدر عسكري تحدث إلى ”إرم نيوز“، بأن مقاتلات سلاح الجو استهدفت تجمعات الميليشيات بثلاث غارات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات ومقتل وإصابة العشرات من مقاتلي الميليشيات.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيات كانت تتجمع في المنطقة بهدف شن هجوم على قاعدة الجفرة بوسط ليبيا.

بدورهم، أعلن مناصرون للميليشيات في مصراتة عن مقتل 3 عناصر وإصابة 8 آخرين في إحدى الغارات الجوية التي استهدفت السدادة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وسبق أن شنت طائرات تابعة للحشد الميليشياوي هجمات على قاعدة الجفرة الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي.