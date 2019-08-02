5 مرشحين يودعون رسميًا ملفاتهم لخوض الانتخابات الرئاسية بتونس

قدم سياسيون تونسيون، اليوم الجمعة، ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها تونس في الـ 15 من أيلول/ سبتمبر المقبل.

والمرشحون الذين قدموا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عددهم 5، وهم: نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، محمد عبو أمين عام حزب التيار الديمقراطي، النائب في البرلمان المنجي الرحوي، ولطفي المرايحي أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري.

ومن المنتظر أن يتم خلال الساعات القادمة تسجيل مرشحين جدد للانتخابات، من بينهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، ووجوه سياسية أخرى.

وانطلقت اليوم، فترة قبول الترشح للانتخابات الرئاسية من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساء بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وستتواصل العملية إلى غاية التاسع من الشهر الجاري.