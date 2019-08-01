محام تونسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن المحامي والناشط السياسي التونسي، سيف مخلوف، أنه قرّر الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستُقام في تونس الشهر المُقبل.

وأكّد سيف مخلوف، المعروف بدفاعه عن المتّهمين في قضايا إرهابية، أن هيئة تسيير ”ائتلاف كرامة ”، قرّرت ترشيحه للرئاسيات بعد نقاشات مطولة حول الشخصيات التي يُمكن دعمها في هذه الانتخابات.

وأضاف مخلوف أن ائتلاف كرامة هو مجموعة من الجمعيات التونسية، ويرى أن ”الطّيف الثوري في تونس يحتاج إلى من يُمثّله في هذه الانتخابات“.

وشدّد على أن العناصر المُشكّلة لائتلاف كرامة اعتبرت أن مساندة أحد المرشحين للرئاسيات ”لا يرضي المبادئ والطموحات الثورية“، وفق قوله.

وأكّد أن الائتلاف سيقوم بحملة كبيرة لجمع التوقيعات لتزكيته حتى يتمكّن من تقديم ترشحه بشكل قانوني.

يذكر أن قانون الانتخابات في تونس يفرض على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على توقيع عشرة آلاف ناخب تونسي أو عشرة نواب من البرلمان.