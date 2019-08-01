الأمين العام للأمم المتحدة يدعو التونسيين للفخر بمنجزات السبسي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التونسيين إلى أن يفخروا بما أنجزه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، مستذكرًا مناقبه ودوره الوطني في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال جلسة تأبين انعقدت، اليوم الخميس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم خلالها الوقوف دقيقة صمت ترحمًا على روح الرئيس الراحل، فيما تحدث عدد من ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية، مستذكرين مناقب الرئيس الراحل وما تركه من آثار وإيجابية في مختلف القضايا.

واعتبر غوتيريس في كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة العامة أن وفاة السبسي ”خسارة“ لكل المنطقة الأفريقية والعربية، وخصوصًا أنه لعب دورًا مهمًا منذُ استقلال تونس.

وأضاف أن السبسي ”قاد تونس نحو الحرية والديمقراطية، وكان يُثير الإعجاب في تعزيز حقوق المرأة، مشيرًا إلى أنه على كل التونسيين أن يفخروا بالباجي قائد السبسي.

وأكّد الأمين العام أنه ”يحيّي التونسيين على الإنجازات التي حققوها في عهد الباجي قائد السبسي“، مشيرًا إلى أنه ”كان شريكًا هامًا للأمم المتحدة وكان حليفًا في البحث عن حلول للأزمات في عدد من الدول“.

بدوره، قال ممثل تونس في الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي: إن السبسي ”رسم مصيرًا جديدًا لتونس، وكرّس حياته لخدمة بلده بعمله وزيرًا للدفاع والداخلية والخارجية ورئيسًا“.

وأضاف أن السبسي ”حاول أن يجعل تونس نموذجًا، وكان ملتزمًا بقيم السلم، ومتمسكًا بالشرعية الدولية، وكان مثمّنًا لدور الأمم المتحدة“، مشيرًا إلى أنه كان أيضًا ”منتصرًا لقيم السلام، ومتمسكًا بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة“.

وأضاف الدبلوماسي التونسي أن بلاده كانت تتخبط في عام 2011، حيثُ قام السبسي بتوجيهها للانتخابات وسلّم السلطة للفائزين، كما ساهم في فوز تونس بجائزة نوبل للسلام في عام 2015.