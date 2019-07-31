تونس.. 40 ألف تزكية شعبية تؤهل مهدي جمعة لحلبة المنافسة الرئاسية

تمكّن رئيس الحكومة التونسية السابق ورئيس حزب البديل، مهدي جمعة، من الحصول على التوقيعات اللازمة لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.

ونشر مهدي جمعة، اليوم، صورة على صفحته في ”فيسبوك“، تضمّنت تأكيدًا بحصوله على 40 ألف تزكية خلال 48 ساعة فقط.

وينص قانون الانتخابات في تونس على ضرورة تقديم المُرشّح للانتخابات الرئاسية ملفًا يضم 10 آلاف توقيع لناخبين تونسيين من 10 دوائر انتخابية، أو تزكية 10 نواب من البرلمان.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، الثلاثاء، عن جدولة الانتخابات التي ستجرى يوم الـ15 من أيلول/ سبتمبر المقبل، وهو موعد اعتبره كثيرون بأنه ”ضيّق“ ولا يمنح الحظوظ المتساوية للمرشحين للرئاسيات.

وبحسب رئيس هيئة الانتخابات، نبيل بفون، فإنّه سيبدأ فتح باب تقديم الترشحات يوم 2 وحتى 9 آب/ أغسطس المقبل.