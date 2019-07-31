انتخابات الرئاسة التونسية.. مورو يلمّح والشاهد لا يفكر في الترشح

ألمح عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية، في تونس لأول مرة حول إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، فيما قال رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد إنه لا يفكر في الترشح حاليًا.

وقال عبد الفتاح مورو، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إنه ”لم يقرر بعد الترشح للانتخابات الرئاسية“، لكنه قال إن الباب يبقى مفتوحًا لجميع الاحتمالات وأن كل شيء وارد.

وأكد عبد الفتاح مورو، أن ”إمكانية ترّشحه تبقى مرتبطة بعدة معطيات داخل الحركة إضافة إلى القدرة على الإقناع“، وفق تعبيره.

من جانبه أكد رئيس الحكومة التونسية، ورئيس حزب ”تحيا تونس“، يوسف الشاهد اليوم الأربعاء، على هامش حضوره الملتقى السنوي للتونسيين في الخارج، أنه لا يفكر حاليًا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعقب تصريح الشاهد، أكد الأمين العام لحزب ”تحيا تونس“ سليم العزابي، على أن ”الحزب سيرشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها منتصف شهر أيلول/سبتمبر المقبل“.

وقال العزابي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن ”رئيس الحكومة يرفض الخوض في الموضوع قبل نهاية فترة الحداد على رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي“.

ورغم تمسك العزابي بالشاهد، مرشحًا عن حزب ”تحيا تونس“ ، إلا أن بعض القيادات من داخل الحزب تؤكد أنه لم يتم بعد الحسم في اختيار مرشحهم.

في هذا الإطار، قال القيادي في حزب ”تحيا تونس”، وليد جلاد، الثلاثاء، إن ”مؤسسات الحزب لم تحسم بعد هذه المسألة وإنه لم يصرح إلى حد اللحظة أحد من قياديي الحزب عن نيته الترشح للاستحقاق الرئاسي“، مشددًا على أن ”حزبه سيعلن خلال أيام عن طبيعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية“.

وتستعد تونس لتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وهو في حالة مباشرة لمهامه، وقد أربك قرار تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الكثير من الأحزاب والشخصيات السياسية في وقت تؤكد فيه أحزاب أخرى استعدادها الكامل للانتخابات.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، عن جدولة الانتخابات التي ستجرى يوم الـ15 من أيلول/ سبتمبر المقبل، وسيبدأ فتح باب تقديم الترشحات يوم 2 وحتى 9 آب/ أغسطس المقبل.

وحتى الساعة أعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية في تونس عن ترشّحها للانتخابات الرئاسية منها رئيس حزب البديل التونسي المهدي جمعة والقيادي السابق في حزب نداء تونس ناجي جلول ورئيس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو.