مصادر لـ“إرم نيوز“: وزير الدفاع التونسي جمع تزكيات الترشح للرئاسيات

تمكّن وزير الدفاع التونسي، عبدالكريم الزبيدي، من جمع التزكيات القانونية اللاّزمة ليترشح للانتخابات الرئاسية في تونس .

وأكّدت مصادر مقرّبة من الزبيدي لـ“إرم نيوز “ أن وزير الدفاع تمكّن من جمع أكثر من عشر توقيعات من نواب البرلمان، وهو العدد الأدنى الذي يفرضه قانون الانتخابات في تونس.

وأضافت المصادر التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن النواب الذين زكّوا ترشّح عبدالكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية من انتماءات حزبية مُختلفة.

وشدّدت المصادر على أن الزبيدي حسم أمره بالترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن كان موقفه من الترشح لهذه الانتخابات غامضًا .

وقال الزبيدي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لصحيفة ”الشارع المغاربي“: ”إلى حدّ الآن لا أستطيع أن أقول شيئًا، ما يمكنني قوله فقط وتأكيده أني مهتم بالترشح للانتخابات الرئاسية، إذا كان لدي ما أضيف للبلاد“.

ومنذ وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تصاعدت الدعوات لترشيح وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية، باعتباره رجل دولة قادرًا على استكمال ما بدأه السبسي وعلى قيادة تونس خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت الدعوات من نشطاء في المجتمع المدني ووجوه سياسية، اعتبرت أنّ الزبيدي ”يمثّل واحدًا من أكثر الوزراء الذين يحظون بإجماع واحترام شعبي.

يذكر أن قانون الانتخابات في تونس يفرض على الراغبين بالترشح للانتخابات الرئاسية جمع تزكيات عشرة نواب من البرلمان، أو توقيع عشرة آلاف ناخب تونسي من عشر دوائر انتخابية.