غادر إلى أوروبا.. موريتانيا تفرج عن مدوّن اتهم بـ“الردة“

غادر المدون الموريتاني، محمد الشيخ ولد أمخيطير، بلده متجهًا صوب دولة أوروبية عبر السنغال، بعد إعلان توبته عن الإساءة للإسلام.

وأفرجت السلطات الموريتانية عن أمخيطير الذي استقطب اهتمامًا دوليًا بعد اتهامه بالردة عن الإسلام، حسبما نقلت ”فرانس برس“ عن محاميته الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام موريتانية أن أمخيطير غادر موريتانيا إلى السنغال، حيث رافقته قوة أمنية طيلة وجوده في البلاد.

وأوقف المدوّن أمخيطير في كانون الثاني/يناير 2014، بسبب مقالة جرى اعتبارها ارتدادًا عن الدين.

وبعد إعلانه التوبة، أمرت محكمة استئناف في 17 تشرين الثاني/نوفمبر بتخفيف الحكم إلى السجن عامين.