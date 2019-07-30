العثماني يتعرض لموقف محرج أمام العاهل المغربي (فيديو)

تعرض سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، لموقف محرج خلال حفل استقبال نظمه العاهل المغربي الملك محمد السادس بقصر ”مرشان“ في مدينة طنجة بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه على عرش المملكة.

رئيس الحكومة المغربية كاد يسقط أرضًا أمام الملك #محمد_السادس أثناء احتفالات #عيد_العرش سعد الدين العثماني Saad dine El otmani رئيس الحكومة المغربية كاد يسقط أرضًا أمام الملك #محمد_السادس أثناء احتفالات #عيد_العرشالتفاصيل من هنا https://bit.ly/2Orqe0N#إرم_نيوز #المغرب #حفل_الولاء_والبيعة تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ٣٠ يوليو ٢٠١٩

وبدا العثماني مرتبكًا أثناء تقدمه صوب العاهل المغربي لأجل تقديم التهاني بمناسبة احتفالات ”عيد العرش“ التي تعيشها المملكة هذه الأيام، حيث تعثر أمام أنظار الملك ومئات الحاضرين.

وكان العاهل المغربي كلّف، مساء أمس الإثنين، رئيس حكومته سعد الدين العثماني بأن يرفع مقترحات لتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.

وشدد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ20 لاعتلائه العرش، على أن المرحلة الجديدة ”ستعرف إن شاء الله جيلًا جديدًا من المشاريع، ولكنها ستتطلب أيضًا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة“.