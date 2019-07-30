السبسي الابن يتعهّد بكشف أسرار حول وفاة والده.. فهل تم تسميمه؟

أعلن حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، عن أنه سيكشف قريبًا عن حقائق وأسرار من الحجم الثقيل، بخصوص وفاة والده، ليفتح بذلك الباب حول إمكانية تعرضه لتسمّم.

وفي وقت سابق، أثار السبسي الابن، الجدل حول حقيقة التوعّك الصحي الذي تعرض له الرئيس الراحل، حيث أعلن أنه تم نقله للمستشفى إثر توعك صحي طارئ، ناتج عن مخلّفات تسمّم غذائي تعرّض له خلال الفترة الماضية.

وقال السبسي الابن، إنه ”سيطالب بنشر التقرير الطبي لوالده الراحل، وسيتحدّث عن وضعه الصحي قريبًا“، مشددًا على أنه ”من حق التونسيين معرفة جميع الحقائق“، منوهًا إلى أنه ”عندما تم نقل الرئيس الراحل إلى المستشفى العسكري، كان في كامل مداركه العقلية وكان واعيًا رغم أنه كان متعبًا جسديًا، وأنه كان يستحضر أبيات الشعر والنكت، وفجأة وعلى الساعة الرابعة تغيرت الأمور، كان في حالة وأصبح في حالة أخرى ”.

وأضاف السبسي أنه، ”بداية المرض لا أعرفها، ولا أريد أن أتكلم لأخلق هلعًا في الرأي العام دون أدلة، أنا أؤمن بالقضاء والقدر ولي تقدير خاص للفريق الطبي الذي أشرف على حالته بالمستشفى العسكري بالعاصمة، مبينًا أنه ”تمّ نقل الراحل للمستشفى يوم 24 يوليو/تموز الجاري، وأن حالته كانت عادية في الصباح، والتقى بي وأوصاني على عائلتي وعلى إخوتي وحتى على مسيرتي السياسية“.