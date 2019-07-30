وزير الدفاع التونسي يرد على الدعوات الواسعة بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية

ترك وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي الباب مفتوحًا حول نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستتم في تونس يوم الـ15 من أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك عقب تصاعد الدعوات الشعبية لخوضه السباق الرئاسي.

وتعليقًا على ذلك، قال عبدالكريم الزبيدي في تصريح لصحيفة ”الشارع المغاربي“: ”إلى حد الآن لا أستطيع أن أقول شيئًا، ما يمكنني قوله فقط وتأكيده هو إنني مهتم بالترشح للانتخابات الرئاسية، في حال كان لدي ما أضيفه للبلاد“.

وحول التدوينات المنتشرة على ”فيسبوك“ والتي تطالبه للترشح للانتخابات الرئاسية، أكد الزبيدي أنه ”ليس لديه أي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي“، مشيرًا إلى أن الموقع الرسمي الوحيد الذي يلزمه هو موقع وزارة الدفاع الوطني، وفق قوله.

وأكد الزبيدي أنه ”ليست له أي علاقة بما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه حاليًّا يركز فقط في الوضع العام للبلاد وعلى مصلحتها العليا“، وفق تعبيره.

وتعليقًا على وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قال الزبيدي إنه ”فقد أخًا كبيرًا وأبًا والقائد الأعلى للقوات المسلحة“، مضيفًا أن ”ضميره مرتاح تجاه الرئيس الفقيد منذ أن بدأ العمل معه العام 2011 إلى غاية تشييعه إلى مثواه الأخير“.

يذكر، أن عبدالكريم الزبيدي، هو آخر وزير التقى به الباجي قايد السبسي قبل وفاته بثلاثة أيام، إذ يعدّ من أقرب الشخصيات السياسية إلى الرئيس التونسي الراحل.