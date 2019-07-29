العاهل المغربي يصدر عفواً ملكياً يشمل نشطاء ”حراك الريف“‎

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الاثنين، قرارًا بالعفو عن 4764 شخصا مدانين في قضايا جنائية، صدرت في حقهم أحكام قضائية، بمناسبة احتفالات المملكة بالذكرى الـ20 لاعتلاء الملك كرسي الحكم.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل، إن العفو شمل مجموعة من معتقلي ”حراك الريف”، وكذلك المحكوم عليهم في قضايا إرهابية شاركوا في النسخة الرابعة من برنامج “مصالحة”.

وشدد البيان على أن هذا العفو يأتي ”استجابة من الملك لطلبات العفو التي رفعها المعنيون بالأمر إلى مقامه، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب“.

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 4600 سجين وذلك على النحو التالي ..

– العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة: 1916 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 2477 نزيلا

– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة: 31 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 176 نزيلا

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 164 شخصا موزعين كالتالي

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 50 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 12 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 02 شخصين اثنين

– العفو من الغرامة لفائدة: 100 شخص

وتنص المادة الـ 58 من الدستور المغربي على أن ”الملك يمارس حق العفو“، إذ يصدر قرارات بالعفو عن عدد من السجناء خلال المناسبات الدينية والوطنية.

ويأتي الإعلان عن العفو عشية تخليد المغرب الذكرى الـ20 لاعتلاء الملك محمد السادس كرسي الحكم، والتي تعرف محليّاً باسم ”عيد العرش“.

واعتلى الملك محمد السادس عرش المغرب في الـ 30 من يوليو/تموز 1999 إثر وفاة والده الملك الحسن الثاني.