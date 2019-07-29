الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس‎

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أسقطت وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي، اليوم الإثنين، طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس. وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش: إن ”الطائرة المسيرة التابعة للميليشيات الإخوانية أسقطت شمال مدينة العزيزية“. وأشارت الغرفة إلى استهداف مقاتلات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة تمركزات لميليشيات الوفاق في منطقتي القره بوللي والزطارنة شرقي طرابلس، مكبدة الميليشيات خسائر فادحة…