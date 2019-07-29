الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس‎

أسقطت وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي، اليوم الإثنين، طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.
وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش: إن ”الطائرة المسيرة التابعة للميليشيات الإخوانية أسقطت شمال مدينة العزيزية“.
وأشارت الغرفة إلى استهداف مقاتلات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة تمركزات لميليشيات الوفاق في منطقتي القره بوللي والزطارنة شرقي طرابلس، مكبدة الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد.
وكانت محاور القتال المختلفة شهدت، اليوم الإثنين، حالة من الهدوء الحذر، باستثناء محوري عين زارة، وطريق مطار طرابلس العالمي، اللذين شهدا عمليات قتالية أحرزت خلالها قوات الجيش تقدمًا مهمًا.
وزودت تركيا ميليشيات حكومة الوفاق بطائرات مسيرة من نوع ”بيرقدار“.
وأطلق الجيش الليبي في الرابع من نيسان/أبريل الماضي عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات والإرهابيين.