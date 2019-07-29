غسان سلامة يدعو إلى هدنة في ليبيا بمناسبة عيد الأضحى

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الإثنين، إلى إقرار هدنة بمناسبة عيد الأضحى، تبدأ في العاشر من شهر أغسطس.

وجاءت دعوة سلامة عبر إفادة قدمها بواسطة دائرة تلفزيونية من العاصمة الليبية طرابلس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليًا في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وكشف المبعوث الأممي عن تجنيد للمرتزقة والأجانب في ليبيا، وعن دور الدعم الخارجي في زيادة حدة العنف في ليبيا، متهمًا عناصر الميليشيات في تاجوراء بإطلاق النار على المحتجزين، فيما أبدى انزعاج البعثة من إصرار حكومة الوفاق على إجراء الانتخابات في الوقت الراهن.

وأشار سلامة إلى أن بعثته سجلت إصابة سيارات إسعاف وأطباء في ليبيا، ويجب معاقبة من يرتكب ذلك، مبينًا زيادة معدلات الإخفاء والاعتقال القسري منذ بداية الأحداث والاختطاف في طرابلس، وأن مسؤولين هناك اختطفوا في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن مخاطر الصراع في هذا البلد لها آثار على حوض المتوسط.

كما أوضح سلامة بأن البعثة طالبت حكومة الوفاق بإيقاف استعمال مطار معيتيقة كقاعدة عسكرية لتجنيب المطار والطائرات المدنية المخاطر.

وأضاف غسان بأنه ناقش مسألة اختفاء النائب سهام سرقيوة مع عدة شخصيات في شرق البلاد، وآخرهم كان يوم أمس الأحد في لقائه مع المشير خليفة حفتر.

وأوضح سلامة: الليبيون يحتاجون لسماع الخيرين وإحياء المحادثات السياسية والتصدي للأسباب الأساسية للنزاع والحرب على الموارد، وإيجاد طريقة منصفة لتقاسم موارد هذا البلد، مؤكدًا سعيه لتوحيد المصرف المركزي بفرعيه في الغرب والشرق.

كما دعا سلامة لوقف تهريب المخدرات والوقود والبضائع؛ لأنها مصدر لتمويل كثير من المسلحين، وأكد عدم معالجة انتشار السلاح وتكاثر المسلحين منذ سقوط النظام السابق.

ورأى بأن وقف الحرب يتطلب إرادة الأطراف الليبية، وبالتالي سيكون الشركاء الدوليون مشاركين بفاعلية في تقديم الدعم لهذا الأمر.