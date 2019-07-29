المغرب.. تصريحات الملياردير أخنوش تثير أزمة جديدة داخل الائتلاف الحكومي

لا تكاد تمر أزمة حتى تتفجر أخرى داخل الائتلاف المشكل للحكومة المغربية، والتي كان آخرها إعلان حزب التقدم والاشتراكية عزمه مقاطعة اجتماعات الأغلبية الحكومية، بسبب ما اعتبره ”تحرش“ حزب التجمع الوطني للأحرار به، وذلك بعد انتقاصه من إدارة الحزب التقدمي لعدة قطاعات أبرزها قطاع الصحة.

وتسببت تصريحات رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الملياردير عزيز أخنوش – الذي أبدى رغبة حزبه في الاستحواذ على حقيبة الصحة خلال الولاية الحكومية المقبلة – في ظهور خلاف جديد بين مكونات الائتلاف الحكومي الهش.

وقالت جريدة ”المساء“ المغربية: إن نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية غاضب من تصريح أخنوش، فيما دعا قياديون في الحزب إلى مقاطعة اجتماعات الأغلبية الحكومية احتجاجًا على تحرش أخنوش بحزبهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن ”قيادة حزب التقدم والاشتراكية تقدمت بشكوى إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة احتجاجًا على تصريحات أخنوش التي اعتبرتها انتقاصًا من الحزب وجهوده في إدارة قطاع الصحة الحيوي“.

وتعيش الأغلبية الحكومية على وقع صراعات وخلافات متتالية، آخرها مهاجمة رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران لوزير في الحكومة الحالية بسبب منع لأنشطة منظمات تابعة للحزب في عدة مدن.

وشن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، خلال ظهوره الأخير هجومًا لاذعًا على حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث وصف، رشيد الطالبي العلمي، القيادي في الحزب، ووزير الشباب والرياضة بـ“الحقير“، ردًا على منع الوزارة جمعية الرسالة التابعة للعدالة والتنمية من التخييم بسبب افتقار المخيم لشروط السلامة والأمن.