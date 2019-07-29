آخر ما قاله الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

كشف وزير الدفاع الوطني التونسي، عبد الكريم الزبيدي، جانبًا من الحديث الذي جمعه بالرئيس الراحل الباجي قايد السبسي خلال آخر لقاء بينهما قبل ثلاثة أيام من وفاته.

وقال عبد الكريم الزبيدي، في تصريح لجريدة ”الصباح الأسبوعي“ اليوم الاثنين: ”حاولت أن أراوغه بلباقة وأطمئنه حول وضعه الصحي الحرج ولكن فطنة الرئيس الراحل المعهودة وقدرته على تقييم الأوضاع كانت يومها في الموعد أيضًا، إذ إن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، قال حرفيًّا :أعرف أن الساعة قد حلت، ونحن جاهزون لمشيئة الله “.

وأكد الزبيدي أن هذه الكلمات ظلت عالقة في ذهنه، وأن هذه الجملة أعقبها الراحل برسائل مهمة جدًّا اعتبر أنه ليس مناسبًا تناولها إعلاميًّا الآن.

وتوفى السبسي البالغ من العمر 92 عامًا الخميس الماضي بعد نوبة مرض نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس. وقد ووري جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي القايد السبسي الثرى في مقبرة الجلاز بالعاصمة تونس، في جنازة حاشدة شارك فيها عدد كبير من الرؤساء والزعماء والقادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم.

وأدى رئيس البرلمان التونسي محمد الناصرالخميس الماضي اليمين الدستورية رئيسًا مؤقتًا للبلاد، خلفًا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وعقب أدائه اليمين الدستورية قال الناصر، إن مؤسسات الدولة تعمل بانتظام وجاهزية عليا للحفاظ على أمن البلاد ومكاسبها.

وأضاف أنه تم إقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية بعد وفاة الرئيس، وأن ذلك تمّ وفقًا للإجراءات الدستورية، مؤكدًا أن الانتخابات ستتم في موعدها طبقًا للقانون.

وكانت رئاسة الحكومة أعلنت في وقت سابق الحداد الوطني لمدة سبعة أيام، مع تنكيس الأعلام في المؤسسات الرسمية.