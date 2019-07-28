الجيش الليبي يحقق تقدمًا جديدًا في معارك طرابلس

حقق الجيش الليبي، يوم الأحد، تقدمًا جديدًا في معاركه ضد مليشيات حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس.

وقال مصدر عسكري في اللواء التاسع لـ“إرم نيوز“، إن ”القوات المتقدمة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس خاضت معارك في عدة أحياء قريبة من وسط العاصمة“.

وأضاف أن ”قوات الجيش تقدمت بشكل كبير في شارع صلاح الدين، وتمكنت من السيطرة على 3 دبابات وعدة سيارات محملة بأسلحة متوسطة“.

وأوضح أن ”هذه المعدات تعود إلى مجموعة من قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية الوفاق“، مضيفًا أن ”قوات الجيش دحرت ميليشيا الردع إلى ما بعد مبنى الجوازات بحي صلاح الدين“.

في سياق متصل، أعلن الجيش الليبي يوم الأحد، أن طائراته نفذت عدة غارات على مواقع لميليشيات الوفاق وسط مدينة غريان، كما أغارت طائرات الجيش الليبي على بعض التمركزات العائدة لميليشيات مصراته والتي كانت تستعد لهجوم بري على منطقة الجفرة، بحسب قناة ليبيا الفضائية.