الجيش الليبي يرفض مقترحًا من أهالي ”غريان“ بالعودة للمدينة‎

رفض مسؤول عسكري كبير في الجيش الليبي مطالب بعض الوجهاء والأعيان من مدينة ”غريان“ بدخول الجيش مرة أخرى للمدينة بدون معارك.

وقال مصدر في مجلس أعيان ووجهاء مدينة غريان لـ ”إرم نيوز“، فضل عدم ذكر اسمه، إن اتصالات تجري منذ أكثر من 10 أيام مع قيادات عسكرية للتفاوض حول إعادة تمركز الجيش بالمدينة.

وأضاف أن المجلس الاجتماعي لأعيان ووجهاء ”غريان“ اقترح دخول الجيش للمدينة بدون قتال على أن يسبقه خروج كافة المسلحين منها، وللجيش اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة.

وذكر المصدر أن رد الجيش كان عن طريق آمر غرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية، اللواء المبروك سحبان، الذي أكد أن الجيش ليس له شروط سوى أن يسلم المسلحون أنفسهم وأسلحتهم للجيش.

وكانت مجموعات مسلحة تسللت إلى مدينة ”غريان“ وسيطرت عليها، بعد قتل عدة عناصر من الجيش الوطني.

يذكر أن الجيش الليبي دخل مدينة غريان بدون قتال في أبريل الماضي بطلب المجلس الاجتماعي في المدينة، وجعل حمايتها من مسؤولية الجهات الأمنية مع ترك فصيل عسكري لحماية مقر العمليات بها، الأمر الذي استغلته الميليشيات وأعادت تمركزها بالمدينة بعد عمليات انتقامية طالت عناصر الأمن والجيش والأهالي.