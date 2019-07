وسط أزمة أنقرة الاقتصادية.. من يدفع لتركيا ثمن الأسلحة المقدمة لميليشيات ”الوفاق“ الليبية؟‎

يبدو أن دعم الحكومة التركية للميليشيات المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس مثير للاستغراب، من بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة تهدد حتى مستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السياسي.

الصحفي الأمريكي المختص بالشأن الليبي جيمس ويلر تساءل في تغريدة له على موقع تويتر صباح الأحد قائلاً ”على الرغم من أن أردوغان مؤيد متحمس للإخوان المسلمين ولحكومة الوفاق، إلا أن الاقتصاد التركي في ورطة… من يدفع ثمن الأسلحة التي ترسلها تركيا إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة؟“.

Although Erdogan is an ardent supporter of the Muslim Brotherhood and #Libya AQ (#LIFG), the Turkish economy is in trouble. Who pays for the arms that #Turkey is sending to the #GNA in violation of the UN arms embargo? The Libyan people, via the #NOC and #CBL. Hence the outrage.

