حريق ضخم يلتهم أكبر غابة في الجزائر العاصمة

أعلنت وحدات الإطفاء الجزائرية، ليل السبت، حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة حريق مهول التهم أجزاء كبيرة من غابة ”باينام“ بالعاصمة، حيث تستمر مساعي إخماد ألسنة اللهب دون فائدة.

وقالت مديرية الدفاع المدني إنها جهزت مركبات إطفاء واستنجدت بوحدات تابعة للجيش الجزائري، لغرض السيطرة على الحريق الذي التهم الغابة، وهي رئة العاصمة الجزائرية.

وأصيب مواطنون بالرعب وهم يشاهدون كتلا من الدخان الكثيف بسماء العاصمة، بينما ضاعف ذلك من ارتفاع درجة الحرارة، فيما استقبلت ثلاث مشافٍ حكومية عددا من الجرحى والمصابين بإغماءات وجلهم من كبار السن والنساء والأطفال.

وفي تصريح سابق لـ ”إرم نيوز“ قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، محمد نايت إبراهيم، إن نحو 400 حريقًا نشب منذ 21 يونيو الماضي، عبر عدة محافظات وسطى وشرقية، ما تسبب في التهام 2563 هكتارًا من الأراضي، وهذه هي المرة الأولى التي تزحف فيها الحرائق إلى غابات العاصمة.

وتسببت موجة حرائق الغابات العام الماضي، في خراب نحو 25 ألف هكتار من الأراضي، بعدما كانت الغابات عرضة لكم قياسي من الحرائق خلال الـ17 سنة المنقضية.

ويطرح ذلك تساؤلات حول نجاعة التدابير التي تعتمدها السلطات، بعدما تعدى إجمالي المساحات المتضررة مستوى ربع مليون هكتار بمفعول 16 ألف حريق، وهو كم قياسي لم تشهده الجزائر من قبل.