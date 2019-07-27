بحضور عدد من الزعماء.. التونسيون يُلقون نظرة الوداع على رئيسهم الباجي قايد السبسي (صور)

يودّع التونسيون، اليوم السبت، الرئيس الباجي قايد السبسي إلى مثواه الأخير حيث سيُدفن في مقبرة ”الجلاز“ في تونس العاصمة في جنازة وطنية مهيبة، بحضور عدد من زعماء العالم.

وخلّفت وفاة الرئيس التونسي البالغ من العمر 92 عامًا حزنًا كبيرًا في صفوف التونسيين والأطياف السياسية حتى الذين يختلفون معه.

وكتب ناشطون وسياسيون تدوينات ”مؤثرة“ نعوا فيها السبسي ووصفوه بـ ”الأب الروحي للتونسيين“ و“حارس الديمقراطية“.

وتنطلق الجنازة عند الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، بحضور شخصيات وطنية، ونواب، ووزراء، ورؤساء دول، ومنظمات عالمية، وسفراء دول عربية وأجنبية.

وستخرج جنازة الرئيس التونسي من قصر الرئاسة في قرطاج باتجاه مقبرة الجلاز في تونس العاصمة، وسيكون المسار محددًا عبر عدد من الطرقات التي سيتم إغلاقها، بينما سيتولّى الجيش التونسي تأمين الضيوف الحاضرين.

وودعت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، الرئيس التونسي بكلمات ”مؤثرة“ قائلة :“ رئيسنا، نهار اليوم سيكون طويلًا على تونس التي أحببت وأفنيت حياتك في خدمتها، وعلى التونسيين الذين أردت منحهم أحسن ما عندك من أفكار والتزام ومحبة وقدرة على الحلم الجماعي الذي أخرجتنا به من سنوات الاغتيالات، والخوف، والفوضى، والرعب بعد الثورة“.

وبالتزامن يتواصل توافد زعماء العالم على تونس لحضور موكب جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، وسط إجراءات أمنية استثنائية ومشددة.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أول الوافدين على تونس وذلك لحضور جنازة الرئيس التونسي الذي سيوارى الثرى، اليوم السبت، في مقبرة الجلاز في تونس العاصمة.

كما وصل الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ممثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، إلى تونس، وتم استقباله من قِبل رئيس الحكومة التونسي السابق، الحبيب الصيد.

بدوره، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الجمعة، لحضور جنازة الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي.

ويأتي ذلك في وقت، أعلنت فيه وزارة الداخلية التونسية، عن إجراءات أمنية استثنائية لتأمين الزعماء، والقادة، والرؤساء الوافدين على تونس لحضور جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية يوم الخميس 25 تموز/ يوليو الجاري.