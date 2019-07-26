المتضامنون مع ضحايا فاجعة الحوز يجبرون إخوان المغرب على إلغاء حفل فني

أجبر المتضامنون المغاربة مع ضحايا فاجعة الحوز، المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة المغربية ، على إلغاء الحفل الختامي لمؤتمره 15 الذي كان مقررا مساء يوم السبت 27 يوليوز بمدينة القنيطرة.

وذكر موقع ”العمق“ المغربي بحسب مصادر مطلعة، أنه كان من المقرر أن يحيي الحفل عدة فنانين مغاربة، من بينهم الطفل حمزة لبيض الفائز بالدورة الأخيرة لبرنامج المواهب ”ذا فويس كيدز“.

ويأتي هذا القرار بعد موجة الانتقادات التي اكتسحت مواقع التواصل المغربية ، بسبب تجاهل الحكومة المغربية لفاجعة الحوز التي ذهب ضحيتها 16 شخصا في منطقة ”اجوكاك“ جنوب مراكش.

حيث لم يحض أي من أعضاء الحكومة لمكان الحادث ، ولا تقدموا بتعزية لعائلات الضحايا .

وشهدت منطقة أسني بإقليم الحوز ليلة الأربعاء الخميس حادثة مفجعة حيث تسببت الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة في طمر سيارة من النوع الكبير على متنها أكثر من 16 شخصًا.

وأشارت حصيلة غير رسمية إلى انتشال 16 جثة بعد عمليات إزاحة ركام الأتربة والأحجار باستخدام جرافات وآلات للحفر للوصول إلى الضحايا الذين لقوا حتفهم اختناقًا داخل السيارة التي طمرتها أطنان هائلة من التربة.