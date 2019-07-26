تونس تمنع وجدي غنيم من دخول أراضيها بسبب إساءته للسبسي

قرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، منع الداعية الإسلامي ”وجدي غنيم“ من دخول التراب التونسي، إثر ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، مساء الجمعة، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم ”هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب لتونسي“، حسب تعبيره.

وكان غنيم قد تهجم بشدة في تدوينة له على صفحته بموقع ”فيسبوك“ على الرئيس الراحل قايد السبسي ناعتا إياه بأنه ”عاش حياته محاربا لشرع الله وشريعته“، وفق زعمه.

ويعتبر وجدي غنيم من الدعاة المتطرفين، وقد أثار مجيئه إلى تونس في أعقاب ثورة 2011 جدلا واسعا.