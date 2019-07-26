شيخ مغربي يتصدى للشامتين بوفاة الرئيس التونسي

نشر الشيخ المغربي محمد عبد الوهاب رفيقي الشهير ب ”ابي حفص“ ، تدوينة على حسابه في فيسبوك ، ينتقد من خلالها الشامتين في وفاة الرئيس التونسي باجي قايد السبسي ، ويصفهم بالمتطرفين.

وجاء في تدوينة رفيقي المعروف بمواقفه الدينية الحداثية :“ ”ممكن يستغرب الواحد أن بعض الشيوخ يشمتون في موت المخالفين، ويفرحون لموتهم، كما وقع في حالة الرئيس التونسي الراحل القايد السبسي رحمه الله…

ما أريد توضيحه هو أن من يعرف العقلية السلفية لا يستغرب مثل هذا الأمر، لأن الفرح بموت المخالف حتى لو كان مسلما هو ثقافة شائعة ف الأدبيات التراثية، وخصوصا عند الأسماء الكبيرة التي يعتبرها الكثير من الناس قدوة، بل تريد استعادة نموذج الحياة الذي كانوا يعيشونه وتنزيله ف القرن 21 ، لأنه بمنظورهم “ كل الخير في إتباع من سلف“..

و عمدت مجموعة من الشيوخ المغاربة لمهاجمة السبسي خاصة بعد إقراره للمساواة في الإرث بين الجنسين، ومن أبرز تلك الأسماء، الحسن بن علي الكتاني الذي سخر من مقولة الرئيس الراحل ”مرجعيتنا الدستور لا الدين ”، وأسماء أخرى نعتت السبسي بالكفر و الردة.

ويعتبر الشيخ أبو حفص من أكبر المدافعين عن موضوع المساواة بالإرث بين الذكر والأنثى بالمغرب، في إطار دعوته الدائمة إلى إسلام حداثي.