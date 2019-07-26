إنقاذ 242 مهاجرًا في البحر بين المغرب وإسبانيا

أنقذت وحدات من خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية 242 مهاجرًا سريًا من دول جنوب الصحراء الأفريقية في البحر، اليوم الجمعة، كانوا على متن عدة قوارب مطاطية بين المغرب وإسبانيا.

وقالت البحرية الملكية المغربية: إن ”وحداتها أنقذت بمضيق جبل طارق وبعرض البحر الأبيض المتوسط 242 مرشحًا للهجرة السرية ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 50 امرأة و12 قاصرًا، واجهوا صعوبات على متن عدد من القوارب المطاطية“.

وأكدت البحرية أن ”هؤلاء المرشحين للهجرة السرية بعضهم كان في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يُنقلوا سالمين إلى الموانئ المتوسطية للمملكة، قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها“.