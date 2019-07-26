اعتقال قيادي ”داعشي“ بعد تسلله إلى مدينة درنة الليبية

ألقت قوة مكافحة الإرهاب، التابعة للجيش الليبي في مدينة درنة شرقي ليبيا، القبض على قيادي في تنظيم داعش المتشدد، الليلة الماضية، بحسب ما أعلن مصدر أمني اليوم الجمعة.

وقال مصدر أمني في مدينة درنة لـ“إرم نيوز“: إنّ ”قوة مكافحة الإرهاب رصدت القيادي الإرهابي منذ فترة وتمت متابعته حتى تم التأكد من مكان تواجده ثم مداهمة المكان والقبض عليه“.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، إلى أنّ ”الإرهابي يدعى عطية الله الشلوي، أحد عناصر ديوان الحسبة التابع لتنظيم داعش“، مضيفًا أنّه ”قبض عليه أثناء محاولته الوصول لمنزله بحي شيحا الغربية“.

يذكر أنّ الشلوي هو أحد مقاتلي داعش الذين فروا من درنة إلى منطقة الفتائح شرقي المدينة، بعد المعارك التي اندلعت بين تنظيمي القاعدة ”الشورى“ وداعش، وتمكن بعدها الشلوي من الفرار إلى سرت وشارك في الحرب ضد البنيان المرصوص.