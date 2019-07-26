وسط إجراءات أمنية مشددة.. نقل جثمان الرئيس السبسي إلى منزله (صور وفيديو)

نُقل جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، الجمعة، من المستشفى العسكري بالعاصمة، إلى منزله، قبل أن يوارى غدًا الثرى في مقبرة الجلاز.

لحظة نقل جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد #السبسي من المستشفى العسكري بالعاصمة #تونس إلى منزله قبل أن يوارى غدا الثرى#إرم_نيوز #Tunisia pic.twitter.com/QNDDnWhJLw — إرم نيوز (@EremNews) July 26, 2019

وأمّن الجيش التونسي عملية نقل الجثمان، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحواجز طوقت مُحيط المستشفى، فيما تجمع مئات المواطنين لإلقاء نظرة على جثمان الفقيد.

وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أعلن الخميس، أنه سيتم تشييع جثمان الرئيس السبسي، السبت، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والوفود الأجنبية.

وتوفي السبسي، الخميس، عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد وعكة صحية تعرض لها ليل الأربعاء، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري.

ونعى رؤساء وملوك عرب وأجانب ومسؤولون ومنظمات في بيانات رسمية، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وتلقى وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مكالمات هاتفية من عدد من وزراء خارجية الدول، ومن رؤساء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، عبروا فيها عن خالص التعازي والمواساة.

وعبّر الدبلوماسيون في اتصالاتهم، وفق بيان للخارجية، عن ”عميق أسفهم لوفاة السبسي“، منوهين إلى نجاحه في قيادة البلاد في مرحلة دقيقة من تاريخها، وبنهجه الوفاقي.

وغداة وفاة السبسي، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وأدى اليمين الدستورية.