جثث تطفوا قرب الشاطئ.. السلطات الليبية تواصل البحث عن مهاجرين غرق مركبهم في البحر

تستعد الأجهزة المختصة في مدينة الخمس شرقي العاصمة الليبية طرابلس، لتنفيذ عملية بحث واسعة يوم الجمعة عن جثث مهاجرين غرق مركبهم يوم الخميس.

وقال مصدر مسؤول في مركز إيواء الخمس في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”عدد المفقودين يزيد عن 90 شخصًا بينهم نساء“.

وأضاف المصدر أن ”عناصر من الأجهزة المختصة تضم أعضاء من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل والشرطة بالتعاون مع صيادين محليين أنقذوا يوم الخميس العديد من المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا على متن قارب خشبي غرق قبالة سواحل مدينة الخمس“.

وأشار إلى أن ”عدد من تم إنقاذهم من المهاجرين غير الشرعيين يبلغ 82 شخصًا يحملون الجنسيات الاريتيرية والبنغالية والمصرية والسودانية بينهم أطفال ونساء“.

وقال مهاجرون إن عدد الذين كانوا على متن القارب حوالي 320 شخصًا منهم أيضًا من يحمل الجنسيتين الفلسطينية والليبية.

وأشار إلى أنه بعد التحري تبين أن هناك عدد آخر من المهاجرين خرجوا من القارب أحياء، ولم يُعرف المكان الذي لجؤوا إليه.

وأشار المصدر إلى أن المهاجرين الذين أنقذوا من البحر يتواجدون حاليًا في نقطة خفر سواحل الخمس، منوهًا إلى عدم قدرة مركز الإيواء على استيعابهم بسبب نقص الغذاء والدواء وعدم استجابة إدارة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق لحل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين.

وقال إنه ”جرى التواصل مع الهلال الأحمر الليبي فرع الخمس ومنظمة أطباء بلا حدود الذين أجروا الكشوفات الطبية وقدموا الدعم النفسي للكثير من المهاجرين الذين تم إنقاذهم، مع تحويل 6 أشخاص منهم إلى مستشفى المتوكل للفحص الطبي بعدما اتضح بأنهم يحتاجون إلى عناية مركزة“.

وذكر أن ”عملية البحث عن المفقودين ما تزال جارية على الشواطئ وداخل البحر، وتجددت اعتباراً من فجر الجمعة، قائلا إن أحد البحارة أفاد في اتصال هاتفي بأن هناك جثث كثيرة تطفوا داخل البحر قريباً من شواطئ مدينة الخمس“.