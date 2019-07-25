الرئيس التونسي المؤقت يتعهد باستكمال مسار الانتخابات

تعهد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، مساء الخميس، باستكمال مسار الانتخابات المرتقبة في البلاد، مؤكدًا التزامه أمام الجميع بالحفاظ على استقلال تونس والولاء لها، وسلامة ترابها واحترام دستورها وتشريعها ورعاية مصالحها والولاء لها.

وطمأن محمد الناصر، في كلمة له على القناة ”الوطنية الأولى“، الشعب التونسي بأن مؤسسات الدولة تعمل بانتظام وبجهوزية عالية للحفاظ على مكاسب الدولة المستمرة، مشددًا على أن تونس باقية، ومؤكدًا التزامه بالحفاظ على بناء ازدهارها والحفاظ على مكاسب الديمقراطية ودعم الحوار لإرساء السلم الاجتماعي.

كما تعهد محمد الناصر بأن يكون رئيسًا لكل التونسيين وباستكمال مسار الانتخابات، داعيًا الجميع إلى وحدة الصف وإعلاء قيمة العمل في تونس والأمل الذي يصنع الثقة والمعجزات، وفق قوله.

ودعا الرئيس التونسي المؤقت الأحزاب إلى الالتفاف حول الدولة، داعيًا بالرحمة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وأكّد الناصر أنّ رئيس الجمهورية الراحل وهب نفسه لخدمة الشعب والوطن، متابعًا: ”ودّعنا أحد كبار رجالات تونس المستقلين وستبقى تونس مدينة له ولأعماله التي أمنت نجاحات المسار الانتقالي بالحكمة والتبصر“.

وأضاف: ”قايد السبسي مناضل من أجل الاستقلال ومن أجل سيادة الدولة ومناعة النظام الجمهوري وسيبقى قوة للأجيال الحاضرة والقادمة.. أترحم على روح الفقيد وأقدم تعازيّ لكافة أفراد عائلته ولكل التونسيين متمنيًا من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان أمام هذا المصاب الجلل“.

وأكّد محمد الناصر أنّه تطبيقًا لأحكام الفصل 84 و85 من الدستور تولى اليوم مهام رئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستورية.