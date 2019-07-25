تشييع جثمان الرئيس التونسي السبت المقبل

كشف مصدر بالرئاسة التونسية أنه سيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، يوم السبت المقبل، لافتًا إلى أن ”شخصيات ووفودًا أجنبية ستحضر الجنازة“.

وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية وعضو هيئة مكتب البرلمان التونسي غازي الشواشين في تصريحات إعلامية، إنّ مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ”ستكون بعد غد السبت“.

ولم تصدر إفادة رسمية من السلطات التونسية بعد، بخصوص موعد تشييع الجثمان، غير أنه انطلق بمقر البرلمان في العاصمة، اجتماعًا رفيعًا يشرف عليه الرئيس المؤقت محمد الناصر، لترتيب مراسم جنازة السبسي.

يحضر الاجتماع بجانب الناصر، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزراء الخارجية خميس الجهيناوي، والداخلية هشام الفراتي، والدفاع عبد الكريم الزبيدي، والعدل كريم الجموسي.

وأدّى رئيس البرلمان محمد الناصر، في وقت سابق الخميس، اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، بمقر البرلمان، خلفًا للسبسي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي، عن عمر ناهز الـ93 عامًا، وقالت إنه سيعلن لاحقًا عن مراسم الدفن.