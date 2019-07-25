محمد بن راشد يعزّي الشعب التونسي بوفاة الرئيس السبسي

قدَّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعازيه للشعب التونسي بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي الذي رحل، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 92 عامًا.
ونشر الشيخ محمد بن راشد تغريدة على حسابه في تويتر، جاء فيها:“تعازينا للشعب التونسي الشقيق بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي .. قاد تونس في أحرج أوقاتها بحكمة، وروية، واقتدار … رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جنانه .. وألهم شعبه وأهله الصبر والسلوان . وحفظ الله تونس وشعبها وأرضها دائمًا وأبدًا“.
تعازينا للشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي .. قاد تونس في أحرج أوقاتها بحكمة وروية واقتدار … رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه .. وألهم شعبه وأهله الصبر والسلوان . وحفظ الله تونس وشعبها وأرضها دائماً وأبداً..
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٢٥ يوليو ٢٠١٩