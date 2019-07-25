الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيَّرة لـ“ميليشيات الوفاق“

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مُسيّرة تابعة لميليشيات حكومة الوفاق، في مدينة الجفرة، وسط البلاد.

وقال أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، في بيان عبر ”فيسبوك“، إن وحدات الدفاع الجوي في مدينة الجفرة (وسط) تمكنت من إسقاط طائرة مُسيّرة تابعة لقوات الوفاق.

تمكن وحدات الدفاع الجوي بمنطقة الجفرة من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات مصراتة بعد رصدها وتتبعها حتى دخولها قطاع المسئولية القتالية شمال قاعدة الجفرة الجوية حيث تم التعامل معها وتدميرها. تم النشر بواسطة ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ في الخميس، ٢٥ يوليو ٢٠١٩

وأضاف أن“إسقاط الطائرة جاء بعد رصدها وتتبعها حتى دخولها قطاع المسؤولية القتالية شمال قاعدة الجفرة الجوية، حيث تم التعامل معها وتدميرها“.

ويشن الجيش الوطني الليبي، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس التي ينشط بها عدد من الميليشيات.