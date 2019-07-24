في ظل صراع الأجنحة.. شباب ”العدالة والتنمية“ يحتفون بـ“بنكيران“ (فيديو)

استقبل عدد من شباب حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة والأمين العام السابق للحزب عبدالإله بنكيران، في مدينة القنيطرة، حيث أطلقوا عليه لقب ”الزعيم الوطني“، كما رفعوا شعار ”الشعب يريد بنكيران من جديد“.

واستقبال بنكيران هذا جاء في وقت حساس بالنسبة للحزب الذي يقود الحكومة المغربية منذ 2011، بالنظر إلى الصراعات الداخلية بين تيارين قويين، أحدهما يساند الأمين العام الحالي سعد الدين العثماني ومجموعة من وزرائه، بينما يؤازر التيار الثاني عبد الإله بنكيران ومواقفه.

وتفجر الوضع مع القانون الخاص بالتعليم، حيث دعا بنكيران إلى عدم التصويت عليه، بينما كان الموقف النهائي لجناح العثماني هو التصويت لصالح القانون مع التحفظ على المادتين 2 و31 المثيرتين للجدل.

وكان بنكيران نشر فيديو شديد اللهجة بهذا الخصوص، ردّ عليه العثماني بالقول:“الذين يهاجمون الحزب لا يستطيعون أن يهاجموه في عمق مبادئه.. وعندما تتعرض لهذا النوع من الحملات، فهذا دليل على أنك تحمل مصالح مشروعة“.