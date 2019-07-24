مصادر لـ ”إرم نيوز“: مثول أسعد ربراب أمام القضاء اليوم

علم ”إرم نيوز“ من مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، أن أحد أكبر أثرياء الجزائر سيمثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في وقت لاحق من نهار اليوم.

وقالت المصادر إن ”رجل الأعمال هو يسعد ربراب الموقوف بسجن الحراش منذ الـ23 من نيسان/أبريل الماضي.

ويدير ربراب (75 عامًا) بضع شركات في قطاع السكر والزيت؛ كما يملك عدة استثمارات غيرها في قطاعات خدمية أخرى.

ومن المقرر -حسب مطلعين على الملفات- أن يعيد قاضي التحقيق فتح ملف ”الحديد المغشوش“ الذي استورده ربراب قبل سنوات من أوكرانيا وقدمه على أنه ”جديد“ كما جرى تضخيم فواتيره على حد ما توصل إليه المحققون.

ومن المتوقع أن تمتد التحقيقات إلى مشروع ”إيفكون“ الخاص بتصنيع البذور الزيتية.

وظل المشروع محور قبضة حديدية بين ربراب وحكومة رئيس الوزراء الموقوف أحمد أويحيى الذي أمر بحجز المعدات التي استوردها ربراب لفترة تجاوزت سبعمئة يوم.

وظل ربراب يتهم ”صناع القرار“ بعرقلة مشاريعه؛ رغم نجاحه في استحداث عشرات الآلاف من مناصب الشغل واتهم نافذين لم يسمهم بـ“كبح المشروعات المنتجة“.

واشتهر ربراب بمجمع ”سيفيتال“ الذي برز في الصناعات الغذائية والصيدلانية والكيميائية، فضلًا عن خوضه غمار تحلية المياه.

وصنف تقرير حديث يسعد ربراب في الصف الخامس لأكبر أثرياء العرب بثروة بلغت 4.1 مليار دولار.