العثور على ضابط أمن كبير بالمغرب مقتولًا في ظروف غامضة

عثرت السلطات الأمنية في المغرب، الإثنين، على جثة ضابط أمن كبير برتبة قائد، وقد قتل في ظروف غامضة، وذلك إثر أحداث الشغب التي اندلعت في مدينة العيون، بين قوات الأمن ومناصرين لجبهة ”البوليساريو“ الانفصالية؛ على خلفية الاحتفالات بفوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية.

وكشفت تقارير إعلامية محلية، أن السلطات الأمنية، عثرت خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين، على جثة رجل الأمن الذي كان يشغل منصب قائد قيادة الحكورية بمدينة العيون.

وحسب التقارير، فإنه ”تم العثور على جثة القائد وعليها آثار طلقات نارية بالرصاص الحي، حيث تم استنفار جميع الوحدات الأمنية لكشف ظروف وملابسات الحادث“.

وعاشت مدينة العيون ليلة الجمعة والسبت الماضي، أحداث فوضى وتخريب أعقبتها مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وموالين لجبهة البوليساريو؛ على خلفية الاحتفالات بفوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية، حيث خلفت مصرع فتاة دهستها سيارات الأمن بأحد شوارع المدينة، كما خلفت المواجهات إصابة العشرات من قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، منها 4 حالتهم خطرة.