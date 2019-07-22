قائد الجيش الجزائري: التفاف الشعب أجهض مخطط ”عصابة بوتفليقة“

هنأ وزير الدفاع الوطني الجزائري بالنيابة، الفريق أحمد قايد صالح، فرق الطائرات العسكرية التي أقلت جماهير كرة القدم إلى مصر؛ لمناصرة منتخب بلادهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت بفوز ”محاربي الصحراء“ على السنغال.

وشدد قايد صالح، على أن انتزاع اللقب القاري بعد 29 عامًا، ”مناسبة أخرى أثبت فيها الشعب معدنه الأصيل والنقي وتقديسه لرموزه الخالدة ووفائه لرسالة الملايين من الشهداء الأبرار، وهو ردّ قوي وصريح للعصابة وأذنابها، ولكل من تسول له نفسه التشكيك في وحدة هذا الشعب وغيرته الكبيرة على وطنه“.

وحملت تصريحات قائد أركان الجيش الجزائري، اتهامات متجددة لمنظومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من خلال وصف ”العصابة“، وهي الزمرة الحاكمة التي وظفها شقيقه ”السعيد“ من رجال أعمال وسياسيين؛ لتمديد مكوثه في القصر الرئاسي.

وأثنى صالح، على ‘قائد القاعدة الجوية العسكرية ”بوفاريك“ أركان القاعدة وضباطها وجنودها، على وضع جسر جوي لنقل المناصرين، ذهابًا وإيابًا ومجانًا، وعلى نجاحهم في التهيئة والتحضير التقني للطائرات المخصصة، بشكل مكن من أداء المهمة في أحسن الظروف وفي وقت قياسي، في إطار تنظيم محكم وحسب البرنامج المحدد“.

ولم يتردد الفريق قايد صالح في الإشادة بحكومة تصريف الأعمال بقيادة رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي، الذي أشرف على تأطير قوافل نقل آلاف الجماهير إلى القاهرة، بالتنسيق مع السلطات المصرية والبعثة الدبلوماسية للقاهرة في الجزائر.