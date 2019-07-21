حكومة الوفاق الليبية تتراجع عن قرارها: الإفراج عن المحمودي مؤقت

تراجعت حكومة الوفاق عن قرار الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رؤساء الحكومات الليبية في عهد العقيد معمر القذافي الذي أصدرته منذ عدة أيام.

وقال الناطق باسم وزارة العدل بحكومة الوفاق محمد حمودة، إن ”الإفراج عن البغدادي المحمودي كان ”مؤقتًا“ الغرض منه تلقي المحمودي العلاج في أحد المراكز خارج ”المؤسسات العقابية“ سواء داخل ليبيا أو خارجها“.

وأكد حمودة ”استمرار المتابعة القضائية للمحمودي والنظر في الدعاوى المرفوعة ضده“، منوهًا إلى ”فرض المشرع الليبي ضمانة على السلطة التنفيذية ووزير العدل تقضي بإخضاعه للمراقبة خلال فترة علاجه“، بحسب قناة ”الأحرار“ التي تبث من تركيا.

وأضاف الناطق باسم وزارة العدل، أن ”هذه الخطوة تعد إفراجًا مؤقتًا حتى تتحسن حالته الصحية ليعود فيما بعد إلى إحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل لاستكمال محاكمته“.

وكانت قيادات مليشياوية تنتمي لمدينة ”زوارة“ التي تقطنها أغلبية أمازيغية، احتجت بشدة على قرار الإفراج عن المحمودي وهددت بتصعيد الموقف ضد حكومة الوفاق، وبدأ مسلحون من زوارة بالفعل بتنفيذ هذه التهديدات بإغلاق الطريق المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي بيت ليبيا وتونس.