الجيش الليبي يقتل قائد مليشيا ”النبكة“ بمعارك في طرابلس

أكد مصدر عسكري ليبي اليوم الأحد، مقتل أحد أمراء الميليشيات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة، بعد معارك شديدة خاضها الجيش الليبي، تزامنًا مع إطلاقه عملية للسيطرة على وسط العاصمة طرابلس.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إن ”القيادي الميليشياوي التابع لمدينة مصراتة محمود محمد غزوان الملقب بالنبكة، قتل اليوم أثناء اشتباكات ضد الجيش الليبي في محور عين زارة“.

ومن المعروف أن القتيل غزوان كان يقود ميليشيا تابعة لمدينة مصراتة تحمل نفس اسمه ”النبكة“ وهو من مواليد عام 1977 في مدينة مصراته، ويعتبر من أهم أمراء الميليشيات المسلحة المسيطرة على أجواء عدة من طرابلس.

تجدر الإشارة إلى أن معارك عديدة تدور على أكثر من محور في العاصمة الليبية طرابلس.