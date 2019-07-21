وزير تونسي يكشف لـ“إرم نيوز“ تفاصيل مبادرة الحد من ”العنف السياسي“ (فيديو)

قال وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، التونسي محمد الفاضل محفوظ، إن مبادرة رئيس الحكومة يوسف الشاهد المتعلقة بإرساء ميثاق قواعد السلوك السياسي، جاءت انطلاقًا من الواقع التونسي الذي سيطر عليه العنف السياسي.

وأضاف في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن ”المبادرة تهدف إلى تنقية الأجواء السياسية والمناخ الانتخابي، إضافة إلى التذكير بالمبادئ والضوابط التي تؤمن التعايش المشترك بين كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين“.

وتابع الوزير التونسي، أن ”الميثاق سيحتوي على مبادئ واضحة، وأنه من المفروض أن يتم إنشاء مرصد يعاين كلَّ التجاوزات التي قد تؤتيها الأطراف الموقعة على الميثاق“.

وعن إمكانية إنجاز هذا الميثاق إرضاءً لبعض الأحزاب السياسية، شدد محفوظ، على أن ”المبادرة جاءت قبل القانون الانتخابي، ولا تهدف ﻹقصاء أي طرف سياسي، بدليل أنها ستشرك كافة الأطراف السياسية والمدنية، وبإشراف المعهد العربي لحقوق الإنسان المعروف بحياده التام“.

وعلى صعيد متصل، أكد الوزير أنه بعد سنوات من الممارسة الحزبية، والجمعيات في تونس ”تم تسجيل عدة تجاوزات“.

وكشف أنه تم إيداع مشروع قانون بمجلس الوزراء التونسي يهدف إلى تنظيم العمل الحزبي والتمويل المالي للأحزاب السياسية، إضافة إلى إيداع مشروع قانون أساسي ينظم العمل الجمعياتي، في انتظار المصادقة عليهما وإحالتهما على أنظار البرلمان.