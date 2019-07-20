الغنوشي يترشح رسميًا للانتخابات التشريعية في تونس

أعلنت حركة ”النهضة“ الإسلامية رسميا، يوم السبت، عن ترشيح رئيسها راشد الغنوشي للانتخابات التشريعية، وذلك وسط جدل لافت شهدته الساحة السياسية خلال الآونة الأخيرة بهذا الخصوص.

و أفاد الناطق باسم حركة ”النهضة“ عماد الخميري، في تصريح لإذاعة ”شمس أف أم“ المحلية الخاصة، أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة قرر في اجتماع استثنائي له، ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي للانتخابات التشريعية على رأس قائمة تونس 1.

وأضاف عماد الخميري أن المكتب التنفيذي صادق يوم السبت على مختلف القائمات الانتخابية للحركة في كل الدوائر بالداخل والخارج.

وتابع أنه من المنتظر الإعلان عن القائمات للاستحقاق الانتخابي التشريعي بداية من يوم الاثنين القادم.

وقالت مصادر لـ ”إرم نيوز“ إن رئيس الحركة راشد الغنوشي، قرر أخيرا خوض غمار الانتخابات التشريعية، سعيا إلى رئاسة البرلمان التونسي، بعد أن حسم أمره بخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية، وتراجع عن خوض سباق الرئاسية بسبب الخلافات الحادة التي عاشتها الحركة على خلفية اعتزامه الترشح.

وأضافت المصادر أن الحركة ترى بأن حظوظ رئيسها للفوز في الانتخابات التشريعية ومن ثمة الوصول إلى رئاسة البرلمان ممكنة بقوة، كما أن ترشح رئيسها لخوض السباق التشريعي لم يواجه أي اعتراض من داخل الحركة، على عكس ترشحه الانتخابات الرئاسية الذي أثار موجة رفض واسعة، وتسبب في خلافات حادة بين عدد من قيادات الحركة.

وبعد أسابيع من الجدل حول ترشيح الحركة رئيسها راشد الغنوشي للانتخابات الرئاسية طُرح ترشيح الغنوشي للانتخابات التشريعية، رئيسًا لقائمة الحركة عن دائرة ”تونس 1″ التي سبق أن ترشح عنها القيادي البارز في الحركة والنائب الأول لرئيس البرلمان الحالي عبد الفتاح مورو، ما يعني أنّ الحركة قررت العدول عن المراهنة على منصب رئيس الجمهورية وركزت اهتمامها على البرلمان، حيث تُسنّ القوانين وتُدار الأمور، حسب متابعين.