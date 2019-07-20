مقتل قيادي بارز بمليشيات مصراتة في غارة للجيش الليبي‎

أعلن مصدر عسكري ليبي، اليوم السبت، مقتل قيادي بارز في مليشيات تابعة لمدينة مصراتة، وذلك خلال قصف لطيران الجيش الليبي قرب العاصمة طرابلس.

وبحسب ما ذكر مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“، فإنّ ”قصف طيران الجيش الليبي، أسفر عن مقتل القيادي في مليشيات مصراتة (صدام صالح أبو سليانه) من موالود عام 1986“.

وأكد المصدر، أنّ ”مقتل أبوسليانه جاء نتيجة لضربة جوية دقيقة نفذت من قبل الطيران الليبي على تجمع تابع للمليشيات بالقرب من كوبري السواني بمحور السواني القريب من قلب العاصمة طرابلس صباح السبت“.

وكان أبوسليانه، قد ظهر مؤخرًا في صور نشرت على مواقع التواصل إلى جانب إحدي المدرعات التركية المعروفة محليًا ‎بـ“عربة لميس“، وهي من ضمن شحنة الأسلحة التي استلمتها حكومة الوفاق من ‎تركيا.

وسبق لأبي سليانه المشاركة في هجوم لمليشيات مصراته على مدينة ‎ بني وليد، في تشرين الثاني/ أكتوبر 2012، حيث أصيب خلال تلك المعارك ونقل إلى تونس للعلاج، في حين لقي شقيقة ويدعى ”علي“، مصرعه في ذات الهجوم.