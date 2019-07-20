الجزائر.. ميهوبي أمينًا عامًا لحزب التجمع الديمقراطي خلفًا لأويحيى

انتخب أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، اليوم السبت، عزالدين ميهوبي، آخر وزير للثقافة في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، أمينًا عامًا جديدًا لخلافة أحمد أويحيى، المتهم بارتكاب جرائم فساد متعددة.

ويعد عز الدين ميهوبي من المقربين من أويحيى، ومؤسسي حزب ”التجمع“ عام 1997، وشغل مناصب نيابية وحكومية رفيعة، بينها وزير الإعلام ووزير للثقافة ومدير عام الإذاعة الجزائرية الرسمية، كما قاد الاتحاد العام للكتاب الجزائريين واتحاد الكتاب العرب.

ويتصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي الواجهة السياسية في البلاد، بوصفه ثاني أكبر تشكيلة سياسية بعد جبهة التحرير الوطني، إذ يحوز على 100 نائب في المجلس التشريعي، وآلاف المنتخبين المحليين، علاوة على مسؤولين كبار بهيئات ومؤسسات حكومية، ومن بينهم مدراء ووزراء وسفراء.

وارتبط الحزب باسم أحمد أويحيى (رئيس الحكومة السابق)، الذي يواجه تهم فساد خطيرة ومتعددة، تتعلق أساسًا بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال مشبوهين، والتلاعب بالعقار، والتنازل عن ممتلكات الدولة لصالح مجموعة من رجال الأعمال الذين تم توقيفهم قبل أسابيع على ذمة التحقيقات الكبرى بملفات فساد.